Surto na Casa Branca. Que regras foram quebradas?

Os Estados Unidos continuam a ser a nação mais afetada pela pandemia, com uma média de 700 novos casos a cada dia que passa. Um dos mais recentes surtos aconteceu na Casa Branca, passando pelo Presidente Donald Trump.- apenas oito em uma semana -, apesar de lá habitarem 23 milhões de pessoas.Olhando para as orientações criadas pelos especialistas para travar a propagação do surto, pode concluir-se que a Casa Branca não cumpriu várias delas, o que poderá explicar, pelo menos em parte, a razão pela qual o número de casos nas instalações não para de aumentar.O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA dita que todas as pessoas devem utilizar máscaras em locais públicos ou quando em contacto com pessoas que não habitam consigo.No entanto, pouco depois de ter alta do hospital militar Walter Reed, Donald Trump retirou a máscara para falar aos americanos a partir da varanda da Casa Branca,A atitude alarmou especialistas, segundo os quais o Presidente continua contagioso.Outra regra quebrada pela Casa Branca foi a do distanciamento social. Segundo o CDC, em qualquer evento deve ser garantida uma distância de dois metros entre os participantes e deve optar-se, sempre que possível, por atividades ao ar livre.Apesar disso, durante o evento no qual foi anunciada a nomeação de Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal, o distanciamento social não foi cumprido.si e, possivelmente, contribuindo para o alastramento do surto.Também a orientação sobre autoisolamento terá sido quebrada pelo próprio Presidente. Apesar de o CDC ditar que as pessoas infetadas pelo novo coronavírus devem isolar-se e não sair de casa ou do hospital onde estiverem internadas, Trump decidiu dar um passeio de carro enquanto ainda estava hospitalizado no Walter Reed.Fechado no veículo com agentes dos serviços de segurança, o Presidente poderá tê-los colocado em risco desnecessário.

Falhas no rastreamento de contactos

Por fim, a orientação sobre o rastreamento de contactos parece também ter sido desrespeitada. As pessoas contagiadas devem informar sobre todas aquelas com quem estiveram em contacto próximo nos últimos dias, para que também essas possam ser testadas e para que sejam quebradas cadeias de transmissão do vírus.No entanto, apesar de Joe Biden e a sua equipa terem estado próximos de Trump durante a noite do debate presidencial, nenhum deles foi informado pessoalmente sobre o diagnóstico do Presidente. TambémNo final de terça-feira, a Casa Branca enviou umgeral aos funcionários a informar que tinha completado “todo o rastreamento de contactos” dos casos de infeção confirmados, apelando a qualquer pessoa que não tenha sido contactada mas que tenha estado com alguém contagiado que o comunique ao gabinete médico daquela que é a residência oficial do Presidente.O mesmoestabelece ainda novas orientações relativas ao uso de máscara, à testagem aleatória de funcionários, à possibilidade de quarentena e a casos de sintomas de Covid-19.“Continuamos a encorajar os funcionários a utilizar máscara ou outra proteção facial, especialmente quando o distanciamento social não é uma opção.”, sublinha o comunicado.Desde o início da pandemia nos Estados Unidos, mais de 7,5 milhões de pessoas foram contagiadas. Dessas, 211 mil não sobreviveram. O país contabiliza, até ao momento, 3,3 milhões de casos recuperados.