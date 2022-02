"Tarefas leves". Rainha de Inglaterra com covid-19 mantém-se ao serviço

Isabel II testou positivo à covid-19 no fim de semana, mas continua a trabalhar no Castelo de Windsor. De acordo com a casa real, a rainha apresentou "sintomas leves de constipação". "Leves" são também as tarefas que a monarca britânica insiste em manter no quotidiano.