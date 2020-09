Task-force, reserva de medicamentos e uso de máscara. O Plano da Saúde da DGS para o Outono-Inverno

Todos os anos, a altura do Outono-Inverno traz desafios aos sistemas de saúde, especialmente devido às doenças ligadas às baixas temperaturas. Este ano, porém,Para além do surgimento da gripe sazonal e de outras infeções respiratórias,, pelo que, “agora, torna-se essencial preparar a nova fase de resposta dos serviços de saúde para os desafios adicionais que os próximos meses irão colocar”.Entre as medidas propostas pela Direção-Geral da Saúde está a constituição, a nível nacional, de, formada por elementos de cada ARS e na dependência do Ministério da Saúde., designadamente na resposta assistencial, contribuindo para a melhoria da qualidade e segurança do SNS”.Será ainda da responsabilidade da“definir critérios de seleção dos utentes cujo seguimento possa ser assegurado, pelo menos parcialmente, por teleconsulta e telemonitorização”.No seu plano para o Outono-Inverno , ventilação natural dos espaços, utilização de equipamentos de proteção individual e permanência em casa sempre que existam sintomas da doença Covid-19.A utilização de máscara continuará a ser obrigatória para pessoas com mais de dez anos de idade em espaços públicos fechados, masPara garantir a segurança de todos, a Direção-Geral da Saúde aconselha também, dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual e testes laboratoriais nas unidades de saúde do SNS.A resposta aos desafios da próxima estação passa, assim, por três “domínios estratégicos”, cada um composto por “ações concretas”:



- Reforçar a resposta em saúde pública, especialmente em situações de surtos;

- Planear a vacinação contra a gripe e contra a Covid-19, logo que a vacina esteja disponível;

- Adaptar as atuais Áreas Dedicadas à Covid-19 em Áreas Dedicadas aos Doentes Respiratórios e os circuitos de internamento hospitalar para diferentes fases da resposta;

- Adaptar a estratégia nacional de testes laboratoriais para SARS-CoV-2 face à epidemia de gripe;

- Reforçar os stocks e manter a reserva estratégica de medicamentos, dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual e testes laboratoriais;

- Consolidar o plano de intervenção em estruturas residenciais para idosos;

- Aprofundar as ações intersectoriais e a coordenação com parceiros.



2. Manutenção da resposta não-Covid-19:



- Formalizar a task-force de resposta não-Covid-19;

- Maximizar a resposta nos cuidados de saúde primários, com atendimento presencial, não-presencial e domiciliário.

- Reforçar as respostas de proximidade, incluindo dispensa de medicamentos;

- Maximizar a resposta nos hospitais através de maior articulação com cuidados de saúde primários, incluindo o encaminhamento de situações não urgentes;

- Incentivar a cirurgia eletiva e de ambulatório com avaliação pré-operatória em modelo drive-through;

- Definir unidades hospitalares “Covid-19 free”;

- Continuar a expansão da hospitalização domiciliária.



3. Literacia e comunicação:



- Disseminar e reforçar o cumprimento das medidas de prevenção e controlo por toda a população;

- Divulgar medidas do Plano da Saúde para o Outono-Inverno 2020-21;

- Incentivar à utilização da app StayAway Covid;

- Promover o contacto através do SNS24.



A Direção-Geral da Saúde salienta que este “não se trata de um documento fechado e será alvo de revisão e atualização bimestral, de forma a acompanhar a evolução epidemiológica” do país.



A construção do plano contou com a colaboração de meia centena de peritos das áreas da saúde, da ciência e da comunicação, bem como de instituições do Ministério da Saúde.