Teletrabalho abre portas a vigilância informática ilegal por parte das empresas

De acordo com o jornal Expresso deste sábado, tem chegado várias denúncias à comissão Nacional de Protecção de Dados, com relatos de abusos informáticos.As ilegalidades variam, mas podem ir do simples controlo horário laboral, vigia da navegação do usuário e acesso a imagens e sons por parte do trabalhador.

Programas que permitem controlar tudo o que se faz online, completamente ilegal e muitos dos trabalhadores não sabem, não suspeitam e se não houver qualquer indicio vão continuar a ser “espiados” na sua privacidade laboral e pessoal.





Jornalista Paula Veran.