Teletrabalho pode manter-se para pais com filhos até aos três anos

O regime do teletrabalho foi adoptado por uma grande percentagem de pessoas nos últimos meses devido à pandemia. Os pais com filhos até aos três anos vão poder manter este formato. Com o desconfinamento, o Governo está a restringir os grupos que podem continuar a trabalhar a partir de casa. Mas a lei já previa essa possibilidade, ainda que ela fosse pouco usada. Quando a função do trabalhador é compatível com o teletrabalho, a empresa não pode opor-se.