"Temos muito vírus a circular". Estados Unidos arriscam nova vaga no Natal

O tempo está a esgotar-se para que os Estados Unidos evitem uma “perigosa” vaga de infeções que pode abater-se sobre o período do Natal. O aviso partiu no domingo do principal conselheiro da Administração norte-americana para a resposta à pandemia da Covid-19. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, lembrou que há "cerca de 60 milhões de pessoas elegíveis para serem vacinadas e que ainda não o foram".