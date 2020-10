Timor-Leste regista um novo caso, importado pela fronteira terrestre

A coordenadora-geral da Comissão nacional de Controlo do Surto da Covid-19, Odete da Silva Viegas, disse em conferência de imprensa que o novo caso é um homem de 59 anos que entrou no país no passado dia 16 de outubro, tendo viajado depois para Díli onde estava em quarentena.

O paciente começou a mostrar sintomas na semana passada tendo sido testado, com o resultado positivo a ser confirmado hoje, explicou.

Já recuperado e com alta está o 29.º doente infetado, um homem que tinha chegado a Timor-Leste por via aérea, anunciaram hoje as autoridades. O país tem agora um caso ainda ativo.

Atualmente, 362 pessoas estão em quarentena em instalações ou hotéis do Governo, e 263 em autoconfinamento.

O Governo continua a realizar vigilância sentinela nos postos de saúde do país, testando todos os que se apresentam por sintomas de doenças respiratórias.

Desde o início da pandemia, as autoridades realizaram já mais de 10.600 testes à covid-19.

Timor-Leste está no seu sexto período de estado de emergência desde o inicio da pandemia - que termina no inicio da novembro -, tendo o Governo solicitado a sua renovação por mais 30 dias.