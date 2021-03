Timor-Leste vive pior semana desde início da pandemia

Uma situação dificultada pelos inúmeros contactos que muitos dos casos positivos têm, especialmente por vários serem funcionários públicos, mas também pelas condições de vida de muitos dos habitantes, com um grande número de pessoas a viver em casas ou "comunidades" e bairros onde o distanciamento social e as condições de higiene, sobretudo o acesso a água, são deficitárias ou, em alguns casos, inexistentes.O aumento de casos coloca, entre outras, a questão do isolamento profilático de doentes infetados. Para já os locais atualmente geridos pelo governo são suficientes, e numa segunda fase poderá recorrer a hotéis, mas são necessárias soluções se os números aumentarem.





Confusão generalizada







Apesar de vários despachos do governo, algumas medidas estão a causar confusões entre os cidadãos e as empresas, já que o decreto que define que lojas podem estar abertas e como, apenas foi publicado na sexta-feira, quatro dias depois do início do confinamento.No despacho também se refere que os bancos podem estar abertos ao público, decisão que vai contra a ordem dada no início da semana pelo Banco Central de Timor-Leste (BCTL), que determinou o fecho do atendimento ao público.Oficialmente as alfândegas anunciaram que os importadores poderiam deixar uma garantia para levantar contentores, mas importadores ouvidos pela Lusa dizem que, em várias ocasiões, não há funcionários disponíveis nos serviços.

Ajustes a uma realidade que dura há menos de uma semana, sem fim à vista e que o governo deve decidir ampliar na próxima semana.