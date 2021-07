Títulos que passaram não dão garantias de que a vitória está próxima, alerta Paulinho

“Foi um mês [de pré-época] que deu para trabalhar bem, recuperar índices físicos para a malta voltar a ganhar rotinas. Estamos bem e preparados para o jogo de amanhã [sábado]”, começou por dizer o ponta de lança ‘leonino’, que no Estádio Municipal de Aveiro vai reencontrar antiga equipa.



Paulinho, que falou em conferência de imprensa antes do treinador Rúben Amorim, deixou claro que a “única garantia” do campeão nacional é estar “preparado e confiante” para triunfar.



“O facto de sermos campeões não muda nada, é passado. Amanhã [sábado] é uma final e os títulos que passaram não nos dão nenhuma garantia de que a vitória está próxima. A garantia é estarmos preparados, a confiança que temos”, esclareceu.



No Estádio Municipal de Aveiro vão estar presentes cerca de 10:000 adeptos, que corresponde a 33% da lotação do recinto, naquele que será o primeiro jogo a acolher o regresso de público aos recintos em Portugal continental.



“Já lá vai tanto tempo, que não sabemos que é ter adeptos no estádio. Acredito que em algum momento pode ajudar, na reta final do jogo ou a dar uma força extra. O Sporting tem grandes adeptos, que estão desejosos de ver a equipa que foi campeã nacional”, disse.



Em 14 encontros oficiais de leão ao peito, Paulinho apenas apontou três golos, o último dos quais que confirmou a conquista do 19.º título nacional do Sporting. Contudo, preferiu “não traçar metas” e revelou que “não fez nenhuma aposta com antigos companheiros e amigos” bracarenses, caso anote algum golo no sábado.



Ainda assim, não escondeu que o duelo com os minhotos será vivido de forma especial: “Passei bons momentos, foi o meu trabalho realizado lá [em Braga] que me possibilitou estar aqui no Sporting, num grande de Portugal”.



O encontro entre o Sporting e o Sporting de Braga, da 43.ª edição da supertaça Cândido de Oliveira em futebol, está marcado para sábado, no Estádio Municipal de Aveiro, com início às 20:45.