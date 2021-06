Tóquio2020: Presidente do COI esperado no Japão em 08 de julho

O comité organizador de Tóquio2020 refere que Thomas Bach, que já foi vacinado, ficará em isolamento por três dias ao chegar ao Japão e viajará para Hiroshima em 16 de julho, dia que coincide com o início da denominada trégua olímpica.



A trégua olímpica é uma tradição que remonta à Grécia antiga e que visava garantir, antes e durante a realização dos Jogos, que a cidade-sede do evento não fosse atacada e que os atletas e espetadores pudessem viajar em segurança.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, a realizar de 23 de julho a 08 de agosto, decorrerão sob fortes restrições, devido à pandemia de covid-19, sendo vedados a espetadores de outros países e severamente limitados para o público local.



O Japão passou por uma crise de saúde menos grave do que muitos outros países, mas demorou a lançar uma campanha de vacinação, pelos que as infeções estão em alta na região de Tóquio.