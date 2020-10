Tottenham, de Mourinho, goleia e faz história em Old Trafford

Frente a um dos seus antigos clubes, Mourinho viu pela primeira vez os ‘spurs’ marcarem seis golos na casa dos ‘red devils’, num dia para esquecer para a formação do norueguês Ole Gunnar Solskjær, que foi o sucessor do técnico português no comando do United no final de 2018.Mais um golo e o Tottenham tinha igualado a pior derrota de sempre do Manchester United em Old Trafford, que aconteceu em 1927 perante o Newcastle (7-1). Foi apenas a quarta vez em toda a sua história que os ‘red devils’ sofreram seis ou mais em golos em casa.Bruno Fernandes foi titular no Manchester United e logo aos dois minutos converteu com sucesso uma grande penalidade, que deu uma vantagem madrugadora à equipa da casa.Contudo, ainda antes dos 10 minutos, o Tottenham deu a volta ao marcador, com golos do francês Ndombele, aos quatro, e do sul-coreano Son, aos sete, e tudo ficou mais fácil para a equipa de Mourinho aos 28, quando o também francês Martial viu o vermelho e deixou a equipa da casa com menos uma unidade.Ainda antes do intervalo, Kane, aos 30 minutos, aumentou a diferença e Son, aos 37, bisou e começou a confirmar a goleada histórica.Na segunda parte, sem Bruno Fernandes, que foi substituído e ficou no balneário, o Tottenham fez história, primeiro com Aurier a fazer o quinto golo, aos 51 minutos, e Kane a ‘imitar’ Son e também a bisar, aos 79, na marcação de uma grande penalidade.

Na classificação, o Tottenham segue no grupo dos quintos classificados, com sete pontos, enquanto o Manchester United tem apenas três pontos em três jogos e está no 16.º posto. (Foto: EPA)