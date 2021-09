Treinador do Manchester United confirma que Cristiano Ronaldo jogará no sábado

“Teve uma boa semana connosco e de certeza que, em algum momento, estará em campo no sábado”, declarou o técnico norueguês, em conferência de imprensa.



Segundo Solskjaer, a ‘segunda estreia’ de Ronaldo, que já jogou no clube entre 2003 e 2009, acontecerá ante o Newcastle e deve-se também à sua “maior disciplina” na forma como trabalha.



“Quando chegou aqui da primeira vez, lembro-me bem de como se prepara bem. Chegava 45 minutos antes aos treinos”, explicou.



O treinador, que jogou com o avançado português na sua primeira passagem pelo United, lembrou os feitos da carreira do ‘astro’ luso, assinalando que a sua contratação à Juventus é para poder “ganhar mais” troféus nos 'red devils', em que alinhará ao lado dos compatriotas Diogo Dalot e Bruno Fernandes.



Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo regressa a Inglaterra e ao clube que deixou há 12 anos e que representou entre 2003 e 2009, antes de se transferir para o Real Madrid (2009-2018) e posteriormente para a Juventus (2018-2021), à qual foi ‘resgatado’.



O ‘capitão’ de Portugal chega a Manchester com mais títulos no seu currículo e com o estatuto de maior goleador internacional de sempre por seleções, com 111 golos pela equipa das ‘quinas’.