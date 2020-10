Treinador do Rio Ave quer dar sequência à vitória, mas melhorar exibição

Na ronda anterior, o conjunto dos vila-condense conseguiu o primeiro triunfo nesta edição do campeonato, vencendo o Farense (1-0), num jogo em que o treinador reconheceu que, a nível exibicional, a prestação poderia ter sido melhor.



"O mais importante foi termos conseguido a vitória. Agora, temos de lhe dar sequência, mas com uma exibição melhor. Temos condições para isso. Estou muito otimista, porque foi uma semana de trabalho boa e, vindo de um triunfo, tudo fica mais fácil", partilhou Mário Silva.



O técnico do conjunto da foz do Ave desvalorizou o facto da sua equipa ter apenas marcado três golos nas cinco jornadas iniciais do campeonato, recorrendo à eficácia na participação nos três jogos da fase preliminar da Liga Europa para apurar uma média de finalização que diz "não ser má".



"Se analisarmos friamente, em oito jogos fizemos oito golos. O que não é uma média tão má. Sabendo que é importante finalizar, também estamos focados em criar oportunidades e, com o tempo, isso está a acontecer. Queremos continuar a melhorar todo o processo da equipa", disse Mário Silva.



Sobre o adversário deste sábado, que viaja até Vila do Conde desfalcado de alguns elementos, por lesão, e sem o treinador Ricardo Soares, que acusou positivo ao novo coronavírus, Mário Silva destacou outras soluções da equipa minhota.



"Nunca acreditamos nas fragilidades do adversário. Tal como o Rio Ave, o Moreirense tem um plantel que não se limita ao ‘onze'. Acredito que sejam quais for os jogadores a alinhar, será um adversário com uma dinâmica forte e que vai criar dificuldades", antecipou.



Na equipa vila-condense, a utilização de Fábio Coentrão, que saiu lesionado do desafio da semana passada, frente o Farense, ainda está em dúvida, com Mário Silva a explicar que o internacional português "ainda tem algumas dores musculares, devido a fadiga".



Apto a regressar às opções iniciais, está o defesa central Santos, que debelou um problema no pescoço, enquanto que ponta de lança Ronan, devido uma entorse, junta-se a Júnio Rocha no lote de lesionados e indisponíveis.



O Rio Ave, oitavo classificado, com seis pontos, recebe no sábado o Moreirense, quinto, com oito, numa partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.