UA saúda França e Ruanda pelo reconhecimento mútuo sobre genocídio

Numa declaração sobre a publicação, na segunda-feira, do relatório Muse, encomendado pelo Governo do Ruanda e que aborda o papel da França no genocídio, Moussa Faki Mahamat assinalou que esta investigação dá seguimento a um outro relatório publicado, em março, pela própria França.

Nesse contexto, saudou "a coragem política" de Paul Kagame e Emmanuel Macron "por estes movimentos em direção a um entendimento mais partilhado" sobre o massacre, em 1994, de mais de 800 mil pessoas, na sua maioria tusti, pelo regime hutu do Ruanda.

"Merecem o aval de toda a África", disse o presidente do principal órgão executivo da UA, acrescentando que "a dignidade repousa na verdade, respeito e reconhecimento mútuo".

O relatório Muse, encomendado por Kigali a advogados norte-americanos, "indica que a França tornou possível um genocídio que era previsível", mas rejeita que o país tenha participado "no planeamento do genocídio".

A investigação de quase 600 páginas, encomendada em 2017 pelo Ruanda à empresa de advogados Levy Firestone Muse, chama à França um "colaborador indispensável" do regime hutu.

Os autores do documento acreditam que a França sabia que o genocídio estava iminente, mas continuou a dar "apoio inabalável" ao regime hutu do Presidente Juvenal Habyarimana, mesmo quando as suas intenções genocidas "se tinham tornado claras".

"A nossa conclusão é que o Estado francês tem uma pesada responsabilidade por ter tornado possível um genocídio previsível", dizem os autores, que estudaram vários milhões de páginas de documentos e entrevistaram mais de 250 testemunhas.

No entanto, a investigação não conseguiu estabelecer qualquer prova da participação de funcionários ou pessoal francês nas mortes que tiveram lugar entre abril e julho de 1994.

A publicação do relatório Muse surge algumas semanas depois do relatório Duclert, que concluiu que a França tinha uma responsabilidade "pesada e condenável" pela tragédia, mas que "nada prova" que tenha sido cúmplice do genocídio.

Pouco depois da sua publicação, o Presidente Kagame considerou que este trabalho constituía um "importante passo em frente".

O genocídio começou em 07 de abril de 1994, um dia depois do avião do Presidente Habyarimana ter sido abatido sobre Kigali.

Em poucas horas, as milícias hutu começaram a matar tutsis e hutus moderados a uma escala maciça e com extrema brutalidade.

Em 07 de abril, 27 anos após o início do genocídio, a França anunciou a abertura ao público de importantes arquivos sobre esse período, uma decisão foi saudada como um possível "passo em direção à transparência" pelo relatório Muse.

Em 18 de maio, a França receberá o Presidente ruandês´, Paul Kagame, em Paris como parte de uma cimeira sobre o financiamento das economias africanas, segundo a presidência francesa, recordando que Emmanuel Macron tenciona "visitar o Ruanda este ano".

Embora as relações entre os dois países se tenham distendido com a chegada de Emmanuel Macron ao poder em 2017, o papel da França no Ruanda continua a ser uma questão sensível entre os dois estados.

É também o tema de um debate violento e apaixonado entre investigadores, académicos e políticos.