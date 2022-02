Ucrânia surpreende Cazaquistão e também segue para as meias-finais

Ao início da tarde, Portugal, que defende o título, teve mais problemas do que seria de esperar para superar a Finlândia, por 3-2, e espera agora pelo vencedor do Espanha-Eslováquia de terça-feira.



Para seguir em frente, a poderosa Rússia, terceira na edição anterior, precisa de bater a Geórgia, também na terça-feira.



Tudo aponta agora para um 'eletrizante' Rússia-Ucrânia, com um enfoque muito especial face à tensão internacional entre os dois países, com tropas em estado de alerta dos dois lados da fronteira, com receios de invasão por parte dos russos.



Os dois jogos de hoje foram disputados no Ziggo Dome Arena de Amesterdão, disputando-se primeiro o compromisso dos lusos, campeões de Mundo e da Europa.



Portugal teve mais dificuldade do que poderia esperar, ante a Finlândia, triunfando pela margem mínima.



Afonso Jesus, aos quatro e 15 minutos, e Miguel Ângelo, aos 30, marcaram os golos da formação das 'quinas', que ao intervalo já vencia por 2-1, enquanto Miika Hosio, aos 10, e Panu Autio, aos 27, faturaram para os nórdicos.



O 'cinco' de Jorge Braz vai disputar na sexta-feira o acesso à final, novamente em Amesterdão, face ao vencedor do embate entre a Eslováquia e a Espanha, sete vezes campeã e finalista derrotada na edição anterior.



Portugal conquistou o seu primeiro cetro europeu em 2018, na Eslovénia, ao vencer na final a Espanha por 3-2, após prolongamento.



A fechar a jornada de hoje, o Cazaquistão não conseguiu confirmar o favoritismo e acabou por perder com clareza com os ucranianos, por 5-3.



Nas cinco edições anteriores, a Ucrânia tinha ficado pelos quartos de final, mas hoje finalmente 'quebrou o enguiço', com um triunfo seguro, em jogo que se começou a definir no arranque da segunda parte.



Shoturma (14), Korsun (24) e Zvarych (29) deram à Ucrânia uma vantagem confortável, antes de Douglas Júnior (33) reduzir para 3-1.



Em dois minutos apenas, mais dois golos para cada lado: Razuvanov e Lebid aos 38, para a Ucrânia, e para o Cazaquistão Orazov (37 e 39), que assim sobe à liderança dos marcadores do torneio, com sete golos.