UE empenhada na resposta sanitária de Moçambique à pandemia

No final de uma visita ao país, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, em nome dos 27, sublinha que ninguém deve ficar para trás neste combate.É cada vez maior o número de óbitos por Covid-19 em Moçambique e não há previsão de quando uma vacina pode chegar.



Augusto Santos Silva esteve em Moçambique, na qualidade de enviado especial do Alto Representante da União Europeia para a política externa, para acertar com o governo moçambicano, os apoios necessários na área da segurança, para fazer face à violência armada em Cabo Delgado.



Augusto Santos Silva fez um balanço positivo desta missão política a Moçambique, e vai levar à próxima reunião do conselho dos negócios estrangeiros da UE, marcada para a próxima 2ª feira, em Bruxelas, as prioridades das autoridades moçambicanas.