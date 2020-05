"Um desastre caótico absoluto". Obama arrasa resposta da Casa Branca à pandemia

As declarações, confirmadas à CNN por três antigos funcionários da Administração Obama que participaram na conversa, terão sido feitas durante uma chamada telefónica de 30 minutos com pessoas com quem o ex-Presidente trabalhou durante o seu mandato., considerou Barack Obama. “[Essa resposta] teria sido má mesmo com o melhor dos governos. Mas”.Frisando que a atual resposta da Casa Branca à pandemia serviu para relembrar que os EUA precisam de uma liderança forte, especialmente quando ocorrem crises globais, o antigo chefe de Estado terá aproveitado o momento para encorajar os seus antigos aliados a envolverem-se mais na campanha presidencial de ex-vice-presidente Joe Biden., explicou Obama, de acordo com uma gravação da chamada divulgada pelode notícias Yahoo News.“Aquilo contra o qual estamos a lutar são estas longas tendências de se ser egoísta, de se ser tribal, de se estar dividido e de ver os outros como inimigos – isso tornou-se um impulso mais forte na vida americana”, disse o antigo líder, acrescentando que o mesmo está a acontecer a nível internacional., assegurou. A garantia de envolvimento na campanha do seu antigo vice tinha já sido dada no mês passado, depois de Obama ter formalmente declarado o apoio à candidatura.A chamada de sexta-feira foi mais uma prova desse apoio. “Espero que todos vocês possuam o mesmo sentido de urgência que eu”, acrescentou na sua chamada a antigos funcionários.