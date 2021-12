Urgências hospitalares "vítimas da incapacidade" da linha SNS24

Os administradores hospitalares explicam a sobrelotação das urgências com a incapacidade de resposta dos centros de saúde e da Linha SNS24 e descrevem uma "situação preocupante", em que quase 40% dos utentes que recorrem a este serviço são doentes não-urgentes. Em particular, pessoas com Covid-19, que procuram as urgências para a realização de teste.