Vacinação a maiores de 18 anos começa a 4 de julho

"A meta dos 70% de primeiras doses prevista para 8 de agosto pode atrasar-se até 15 dias", disse o vice-almirante Gouveia e Melo, que falava durante uma audição na Comissão Parlamentar de Saúde.O responsável apontou a redução de vacinas por parte de duas marcas, sem especificar, assim como diversos adiamentos que têm acontecido.“Não tem sido por falta de capacidade do sistema, mas pela disponibilidade de vacinas e pela regularidade na entrega”, acrescentou.O responsável adiantou que o ritmo de vacinação está acima das 100.000 vacinas por dia e, alargando os horários, será possível chegar às 140.000 por dia.

“Se tivermos vacinas para manter esse ritmo ele será mantido e, se possível, ultrapassado” afirmou Gouveia e Melo.



Questionado sobre a razão de não estarem a ser usadas as farmácias para acelerar a vacinação, Gouveia e Melo justificou com a inexstência de espaço para o recobro de 30 minutos necessário após a vacinação.



O coordenador da 'task-force' apontou ainda a data de 4 de julho para começar a vacinar as pessoas com mais de 18 anos.