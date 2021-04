Vacinação no Reino Unido atingiu os 60% da população adulta

Os britânicos mobilizaram um autêntico exército para vacinar. Além dos profissionais do sistema de saúde publico, há técnicos voluntários, já aposentados e também do setor privado, envolvidos na operação.Para fazer crescer o pessoal capaz de vacinar, em todo o país, o Reino Unido mudou a lei, autorizando estudantes de medicina e de enfermagem, fisioterapeutas, radiologistas e até terapeutas da fala a entrar na operação de vacinação.

A rede começou com 60 hospitais e neste momento há quase três mil locais de vacinação por todo o país - centros de saúde, farmácias e grandes recintos transformados em locais de vacinação.







O resultado é que mais de 31 milhões de pessoas já receberam a primeira dose, mais de 60% da população adulta, e 4,5 milhões foram inoculadas com a segunda dose.



O objetivo do Governo é que a primeira dose seja administrada a todas as pessoas com mais de 50 anos até meados de abril e a todos os adultos até ao final de julho.





A campanha de sensibilização inclui a divulgação de personalidades que já foram vacinadas, incluindo a rainha Isabel II, que já recebeu as duas doses, e outros membros da família real.



Nos últimos dias, foram intensificados esforços para aumentar a aceitação das vacinas junto da população negra e minorias étnicas, considerada abaixo da média, envolvendo celebridades como artistas, influenciadores das redes sociais ou concorrentes de 'reality shows'.





c/Lusa