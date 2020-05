Vagos estimula economia local através da isenção de taxas

"Tendo em conta as fortes consequências provocadas pelo impacto da pandemia covid-19 no tecido social e económico do concelho de Vagos, o município estabeleceu uma parceria com o Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA) no sentido da criação de um pacote de medidas-estímulo para a economia vaguense", anunciou a autarquia liderada por Silvério Regalado.

O objetivo é "impulsionar o tecido económico para que a engrenagem possa ir retomando a sua dinâmica", numa perspetiva global, "que vai do produtor até ao consumidor final".

O foco principal das medidas é o comércio local, duramente afetado pela pandemia.

Entre as medidas previstas destaca-se a isenção do pagamento dos serviços e espaços de incubação às empresas, de maio até julho, e do pagamento, pelo mesmo período, da Taxa de Ocupação de Espaço Público, nomeadamente para esplanadas de restaurantes, cafés e similares.

O município e o NEVA pretendem criar ainda uma plataforma de apoio ao comércio local, "para que os comerciantes possam de uma forma mais simples e direcionada aceder às informações que necessitam, assim como o consumidor final ter a possibilidade de rapidamente poder aceder ao produto ou serviço que pretende".

Vai continuar a ser distribuído equipamento de proteção individual para todo o comércio local e vai ser declarada a isenção do pagamento das Taxas de Higiene Pública, com relação à captura de animais errantes, alojamento e alimentação.

As isenções abrangem ainda o pagamento de taxa de publicidade; taxas inerentes à utilização do Mercado Municipal de Vagos e do Mercado do Peixe da Praia da Vagueira; e taxas de vistoria ao Alojamento Local.

Vão ser prorrogados os prazos das licenças de obras de urbanização, licença especial para conclusão de obras inacabadas e prorrogação dos prazos de Comunicação Prévia.

Haverá ainda prorrogação do prazo das licenças de obras de edificação, prorrogação e licença para acabamentos, licença especial para conclusão de obras inacabadas, prorrogações dos prazos de Comunicação Prévia e Comunicação Prévia para acabamentos.

Vai ser reduzido em 50% o valor da caução para garantia de preservação dos pavimentos e do passeio na frente urbana e serão devolvidas as importâncias pagas em 2020, relativamente à ocupação de espaço público, Mercado Municipal de Vagos e Mercado do Peixe da Praia da Vagueira, bem como com relação à publicidade.

A Câmara e o NEVA vão ainda promover uma Campanha de Auxílio à Economia Local, "que contempla uma forte abordagem motivacional ao orgulho de ser vaguense", através de vídeo, mensagens de sensibilização em `mupis`, `outdoors`, `flyers` e cartazes e nas redes sociais.

"Através deste vasto pacote de medidas, o concelho de Vagos irá apoiar o comércio local de forma que o período de retoma da economia local seja o mais efetivo possível", promete a autarquia deste concelho do distrito de Aveiro.