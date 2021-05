Variante detetada na Índia presente em 44 países

A variante B.1.617, que apareceu pela primeira vez na Índia em outubro, foi detetada em "44 países nas seis regiões da OMS", disse a OMS, que acrescentou ter recebido "notificações de deteção em cinco outros países".



Além da Índia, o maior número de casos de infeção com a variante B.1.617 foi detetado no Reino Unido.



Esta semana, a OMS classificou esta variante do novo coronavírus como "de preocupação ou de interesse global" por estudos indicarem ser mais contagiosa do que o vírus original.



Apontada como uma das razões para o surto na Índia, o pior no mundo neste momento, a variante B.1.617 juntou-se à lista de três outras, que apareceram pela primeira vez no Reino Unido, no Brasil e na África do Sul.



Estas variantes são consideradas mais perigosas do que a versão original do SARS-CoV-2 por serem mais contagiosas, mortais ou resistentes a certas vacinas.



De acordo com estatísticas oficiais, cerca de quatro mil pessoas estão a morrer todos os dias devido à covid-19 na Índia, onde o número total de mortos se aproxima dos 250 mil.



Na segunda-feira, a líder técnica da resposta à covid-19 na OMS, a epidemiologista Maria Van Kerkhove, adiantou que são necessários mais estudos epidemiológicos e de sequenciação genética da variante com origem na Índia, muito embora até ao momento "nada sugere que vacinas, tratamentos e diagnósticos não funcionem com esta variante".



"As informações que temos indicam que as medidas de saúde pública funcionam", acrescentou.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.306.037 mortos no mundo, resultantes de mais de 158,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.