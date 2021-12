Venezuela restringe ligações aéreas até 18 de janeiro

", explica um comunicado divulgado em Caracas.Segundo o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), as restrições têm lugar em cumprimentos das diretrizes do governo venezuelano "".", explica o INAC.





Portugueses expectantes







Em 12 de dezembro, o embaixador de Portugal em Caracas, Carlos de Sousa Amaro, queixou-se que a Venezuela não tem respondido aos pedidos de autorização para que a TAP realize voos humanitários entre Caracas e Lisboa, apesar de ter autorizado outras companhias.", disse Carlos de Sousa Amaro à Agência Lusa.Questionado sobre qual poderá ser o motivo para tal situação, Carlos de Sousa Amaro frisou: "não faço a mínima ideia.".O embaixador explicou que ele próprio vai passar o Natal com a família, a Portugal, e viajará via Istambul.Vários agentes de viagem, consultados pela agência Lusa, explicaram que a comunidade portuguesa local tem perguntado frequentemente pela retoma dos voos diretos a Portugal.Também que não entendem qual o motivo por que várias companhias foram autorizadas a fazer voos aéreos na época do Natal, nomeadamente entre Caracas e Madrid.A imprensa venezuelana deu conta que as autoridades venezuelanas autorizaram várias empresas a efetuar voos aéreos para Madrid, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022.Em 2020, Portugal repatriou mais de 1.200 portugueses, em cinco voos de repatriamento. Três desses voos foram realizados pela TAP.A Venezuela está desde 13 de março de 2020 em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.