Vida sobre carris. Índia converte carruagens em unidades para a Covid-19

num país com 1300 milhões de habitantes, os dados oficiais transmitidos à Organização Mundial de Saúde dão conta de 4314 casos de contágio e 118 mortes, muito abaixo das estatísticas apresentadas por Portugal, por exemplo.



Mas o histórico da propagação da doença mostra que, em breve, os profissionais da saúde não terão mãos a medir nesse que é o segundo país mais populoso do mundo.



Para combater o avanço da pandemia de Covid-19, a Índia declarou quarentena à escala nacional a 25 de março.



A empresa, uma das maiores do Mundo no setor ferroviário e principal empregador na Índia, diz-se preparada para a entregar cinco mil carruagens em duas semanas, podendo chegar ás 20 mil, em caso de necessidade.



Cada carruagem terá capacidade para acolher um máximo de 16 doentes, um médico e um enfermeiro, para além do equipamento e provisões necessários.



Igualmente proprietária de 125 hospitais espalhados pelo país, a Indian Railways garante que os quartos sobre rodas terão todas as condições de higiene e de distanciamento físico que esta doença exige, o que se poderá revelar de grande importância num país onde a oferta de camas hospitalares não ultrapassa as 0,5 por cada 1000 pessoas (dados da OCDE relativos a 2017) e está confinada aos grandes centros urbanos. Os 67500 km de carris que se ramificam por todo o território indiano serão, assim, fulcrais no combate à pandemia nas zonas rurais.



A Indian Railways já tem experiência na administração de serviços deste tipo às populações: desde 1991, o programa Lifeline Express ("O Expresso da Vida", em tradução livre) chega a adultos e crianças de todo o país, prestando cuidados médicos em consultórios e blocos operatórios móveis, montados sobre carris.