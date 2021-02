A experiência do ano passado ajuda a suprimir algumas falhas a professores, pais e alunos, mas há escolas que estão em regiões, sobretudo no interior do país onde a internet não chega e quando chega é fraca.A Antena 1 foi perceber essas e outras dificuldades no Agrupamento de Escolas de Vinhais, distrito de Bragança.





Reportagem de Afonso de Sousa.