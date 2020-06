Visitas guiadas encenadas regressam à aldeia histórica de Castelo Rodrigo

A autarquia presidida por Paulo Langrouva refere em comunicado hoje enviado à agência Lusa que a iniciativa recomeça no sábado, pelas 16:30, com uma visita guiada encenada pelo "mestre de campo António Ferreira Ferrão", que apresentará aos participantes "a história e a cultura de Castelo Rodrigo".

O percurso da visita terá início junto da denominada Porta do Sol.

Segundo a nota, "são muitas" as figuras históricas que nos próximos meses irão conduzir os visitantes por Castelo Rodrigo, considerada "umas das mais belas Aldeias Históricas de Portugal e uma das 7 Maravilhas de Portugal - Aldeia Autêntica".

"Estes momentos, em que queremos que a história esteja bem presente no acolhimento ao visitante da Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, vão decorrer com todas as normas de segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente o uso de máscara, higienização das mãos e respeito pelo distanciamento social", é referido.

O município de Figueira de Castelo Rodrigo também adianta que já reabriu ao público os Postos de Turismo com o selo `Clean & Safe`, atribuído pelo Turismo de Portugal, e que, a partir do dia 10, passará a abrir o Posto de Turismo de Castelo Rodrigo aos feriados e aos fins de semana.

"Com a atribuição deste selo, o município assume que estes serviços cumprem as recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação destes espaços com a covid-19", remata.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 387 mil mortos e infetou mais de 6,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Portugal contabiliza pelo menos 1.465 mortos associados à covid-19 em 33.969 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, que sexta-feira foi prolongado até 14 de junho, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório apenas para pessoas doentes e em vigilância ativa e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.