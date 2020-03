Von der Leyen: "Acabámos de terminar a compra de material que a União Europeia necessita"

Em entrevista ao jornal espanhol, Ursula von der Leyen revela que com a licitação europeia conjunta foi possível cobrir todas as necessidades de 25 Estados-membros., garante,

Von der Leyen lembra que, a par desta compra, foram relaxadas as normas para as dívidas públicas dos Estados que permitirão autorizar medidas do Governo espanhol no valor 200 mil milhões de euros para dar apoio a pequenas e médias empresas e a trabalhadores autónomos.





A presidente da Comissão coloca Espanha no epicentro da pandemia e diz admirar a resposta dos espanhóis. “São um modelo para a Europa. Espanha não está só. Nenhum país pode superar esta crise sozinho, mas juntos desenvolveremos a fortaleza para lutar contra o vírus e também ara recuperar o vigor da nossa economia”, defendeu. Ursula von der Leyen foi responsável pela proposta de encerrar as fronteiras externas da União Europeia e de suspender de facto os limites do défice público no âmbito do Pacto de Estabilidade.





Confrontada com o facto de, em Itália, ter chegado primeiro a ajuda da China e só depois a da União Europeia, von der Leyen diz ter falado na semana passada com o primeiro-ministro chinês Li Keqiang, que lhe recordou que quando a China foi atingida pelo coronavíurs em janeiro, a União Europeia enviou imediatamente 56 toneladas de material médico e que eles não se esqueceram disso.

“Quando de repente tivemos necessidade, eles quiseram devolver o favor. Devemos estar agradecidos e é este o tipo de solidariedade que precisamos”, diz.





O Governo espanhol veio reclamar uma espécie de Plano Marshall [plano de ajuda à Europa pós II Guerra Mundial] para recuperar a economia europeia no pós-coronavírus. A presidente da Comissão agradece à Espanha o impulso da discussão no sentido de um poderoso mecanismo comunitário, “o melhor instrumento de solidariedade”. “Felicito a Espanha pela proposta”, reforça.





“Aprendemos que somos fortes quando estamos todos juntos na Europa e débeis quando agimos em separado”, diz Ursula von der Leyen, lembrando que o mecanismo de inversão do vírus vai permitir injetar na economia 11 mil milhões de euros. “É dinheiro europeu para Espanha. E mostra que em tempos difíceis, é bom dispor da solidariedade europeia”, continua, lembrando a capacidade conjunta de investigar uma vacina, algo que cada país em separado não tinha capacidade de fazer.