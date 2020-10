Vuelta: Roglic vence pela terceira vez e aproxima-se do líder Carapaz

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) venceu esta tarde pela terceira vez na 75.ª edição da Volta a Espanha em bicicleta, ao conquistar a 10.ª etapa, e aproximou-se do líder da geral individual, o equatoriano Richard Carapaz (INEOS).