Wass sofre entorse no joelho e desfalca Atlético de Madrid durante um mês

O futebolista internacional dinamarquês Daniel Wass, que se lesionou no domingo, na derrota (4-2) frente ao FC Barcelona, sofreu uma entorse no joelho direito e poderá ficar um mês afastado dos relvados, anunciou hoje o Atlético de Madrid.