1.ª edição do Drawing Room Lisboa vai apresentar artistas, conversas e prémios

De acordo com a organização, entre os artistas presentes destacam-se nomes como Ana Jotta, João Felino, José Loureiro, Luísa Cunha, Manuel San Payo, Maria José Cavaco, Martinho Costa, Miguel Palma, Nuno Henrique, Pedro A.H. Paixão, Pedro Cabrita Reis, Rui Moreira, Susana Gaudêncio e Vera Mota.

Está ainda previsto um programa paralelo, que irá incluir uma exposição, conversas, prémios, apresentação de livros e visitas guiadas.

Em foco vai estar o colecionismo do desenho contemporâneo, nomeadamente através da exposição "The Dangerous Plurality, Desenhos da Coleção de Arte Contemporânea da Fundação PT", e um espaço editorial que apresenta um conjunto abrangente de livros de artista, edições em múltiplos e catálogos, apresentadas pelas editoras e livrarias especializadas - Gabinete, Meel Press, Mike goes west, Sistema Solar/Documenta e STET -- livros & fotografias -, e coordenado por Filipa Valladares.

Enquadrado na programação paralela desta primeira edição do Drawing Room Lisboa (Salão de Desenho), com o apoio do Museu Nacional de Arte Contemporânea -- Museu do Chiado, terá ainda lugar a conversa "Em torno do desenho", que incidirá sobre a atividade curatorial sobre a disciplina do desenho, moderado por Emília Ferreira, diretora do museu, com a participação de Inmaculada Corcho, diretora do Museo ABC de Dibujo e Ilustración, de Madrid, Elsy Lahner, curadora de desenho do Albertina Museum, em Viena, e a historiadora de arte Mónica Álvarez Careaga, comissária, responsável pelo Drawing Room.

Nas manhãs e quinta-feira, sexta-feira e sábado, o Drawing Room Lisboa apresentará igualmente um programa de visitas a instituições portuguesas que têm vindo a desenvolver um trabalho focado na área do desenho entendido enquanto prática transversal às práticas artísticas.

Na quinta-feira, na Fundação Carmona e Costa, haverá uma visita guiada à exposição "A vocação dos ácaros", de José Loureiro, com curadoria de Antonia Gaeta. Ao final da tarde, nas "Millennium Talks, na Biblioteca da Sociedade Nacional de Belas Artes, o debate será "Desenhar uma coleção. O desenho na coleção privada", com a moderadora Verónica de Mello, arquiteta e curadora independente.

Na Biblioteca da Sociedade Nacional de Belas Artes, às 20:00, será lançado o livro "Fantasmagoriana" (Documenta, 2018) de Adriana Molder, com a presença da artista, de João Miguel Fernandes Jorge e de Nuno Fonseca.

Adriana Molder reuniu em "Fantasmagoriana" um conjunto de pinturas inspiradas nos contos de terror alemães que Mary Shelley leu na Villa Diodati, e que, por sua vez, a inspiraram a escrever "Frankenstein", obra que soma este ano duzentos anos sobre a primeira edição.

Na sexta-feira, na Sala Polivalente do Museu Nacional de Arte Contemporânea-Museu do Chiado, será a vez do encontro "Em torno do desenho", moderado pela diretora do museu, Emília Ferreira.

Na Biblioteca da Sociedade Nacional de Belas Artes será lançado o livro de Emília Ferreira "Processos do Desenho" (Caleidoscópio, 2018), com a presença da autora.

Em "Processos do Desenho", Emília Ferreira reúne um conjunto de entrevistas que realizou a artistas que desenham: Adriana Molder, Ângela Ferreira, Carlos Nogueira, Cristina Ataíde, Gabriela Albergaria, Jorge Pinheiro, Manuel Caeiro, Paula Rego, Pedro Cabrita Reis e Pedro Calapez.

No sábado, irá decorrer, na Casa da Cerca -- Centro de Arte Contemporânea, em Almada, uma visita guiada às exposições "Uma Pequena História da Linha. Seleção de Desenhos da Coleção do Ar.co", com curadoria de Filipa Oliveira, e "A Luta Continua! 140 anos de Ilustração Portuguesa", com curadoria de Jorge Silva.

No domingo, também na Biblioteca da Sociedade Nacional de Belas Artes, terá lugar "O ensino do desenho", com a moderadora Maria do Mar Fazenda, curadora independente.

