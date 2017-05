10.º Ciclo de mulheres palhaço começa hoje no Chapitô

Lusa 05 Mai, 2017, 19:01 | Cultura

"Mês de maio, mês de mulheres, mês do Chapitô no feminino" é o lema da iniciativa que abre com a atuação da palhaça brasileira Margarita, na tenda do Chapitô. Margarita atuará até domingo.

De 12 a 14 de maio, é a vez de Las Expertas, de Espanha, enquanto nos dias 18, 20 e 21 de maio, atuará a espanhola Pepa Plana.

O 10.º Ciclo de Mulheres palhaço termina com a atuação da brasileira Silvia Leblon, de 26 a 28 de maio.

O ciclo pretende convocar a relação entre o artista de circo, o palhaço e o comediante, abordando também temas como a igualdade de género, o diálogo intercultural e a formação de novos públicos no desenvolvimento das artes do circo, segundo o Chapitô.

Celebrar a partilha de experiências destas artistas, que na tenda de circo do Chapitô irão estimular o público para o riso, através do humor e do jogo para desperaterm emoções no público são também objetivos da iniciativa.

O ciclo tem direção artística de Teresa Ricou, direção de produção de Manuela Morais e produção de Paulo César.