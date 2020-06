10 de junho celebrado com Presidente e sete convidados no Mosteiro dos jerónimos

O Presidente da República vai celebrar o dia de Portugal no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, com sete convidados. Marcelo Rebelo de Sousa diz que a cerimónia vai ser como achou que devia ser a comemoração do 25 de abril e do 1º de maio. O Chefe de Estado assinalou, esta noite, a reabertura dos espetáculos na plateia do Campo Pequeno.