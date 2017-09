2ª Festa do Livro em Belém de 21 a 24 deste mês com homenagem a Maria Barroso

Lusa13 Set, 2017, 08:16 | Cultura

O humorista Ricardo Araújo Pereira e a cantora e compositora Luísa Sobral também vão participar nesta Festa do Livro, uma iniciativa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destinada a promover a leitura, com uma programação cultural que inclui teatro, poesia, debates, música e cinema.

Na noite de sexta-feira, dia 22, vai ser exibido no Pátio dos Bichos o filme "Mudar de Vida", de Paulo Rocha, realizado em 1966, no qual Maria Barroso interpreta o papel de Júlia - numa homenagem à mulher do antigo Presidente da República Mário Soares.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Mexia, assessor cultural do Presidente da República, considerou que "correu praticamente tudo bem" na primeira edição da Festa do Livro, e disse que por isso o formato se mantém: "Não queremos mexer no que correu bem".

Realizada em parceria com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), esta iniciativa inédita levou no ano passado cerca de 24 mil pessoas aos jardins do Palácio de Belém, em Lisboa, e este ano repete-se novamente com a presença de mais de 40 editoras.

Pedro Mexia adiantou, contudo, que a organização está preocupada em reduzir as filas de espera para entrar no palácio que se registaram em 2016, disponibilizando este ano "mais portas de acesso", mas salientou que está condicionada pelas regras de segurança de acesso ao espaço deste órgão de soberania.

O chefe de Estado deverá juntar-se à Festa do Livro em vários momentos, desde logo na cerimónia de abertura oficial, no dia 21, quinta-feira, ao final da tarde, para assistir à leitura encenada do "Auto da Barca do Inferno", escrito por Gil Vicente há 500 anos, por atores do Teatro Nacional D. Maria II.

Nesta 2.ª Festa do Livro haverá três painéis de debate, o primeiro com os autores Isabela Figueiredo, Marcello Duarte Mathias e Maria Antónia Oliveira, sobre o "eu" em literatura, moderado pelo jornalista Luís Caetano.

O segundo debate será sobre o futuro do jornalismo, com Clara Ferreira Alves, Isabel Lucas e Paulo Moura e moderação de Carlos Vaz Marques, no sábado, dia em que a Lisbon Poetry Orchestra subirá ao palco do Pátio dos Bichos.

No domingo, o professor universitário e escritor Abel Barros Baptista e o humorista e cronista Ricardo Araújo Pereira vão conversar sobre humor e literatura, com moderação de Pedro Mexia, antes do encerramento da festa, à noite, com um concerto de Luísa Sobral.