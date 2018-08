20.ª Bienal de Arte abre portas em Cerveira

A 20.ª edição da bienal decorre no fórum cultural daquela vila do distrito de Viana do Castelo, numa sessão presidida pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.



O evento estará aberto até 23 de setembro, com o tema "Artes Plásticas Tradicionais e Artes Digitais - O Discurso da (Des)ordem", "mantendo o formato adotado desde a primeira edição, em 1978, afirmando-se como um local de encontro, debate e investigação de arte contemporânea, num programa concertado com o ensino superior das artes a nível Europeu", segundo a organização.



A repórter da Antena 1, Ana Gonçalves, conta os detalhes.