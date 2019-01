20.ª edição do Correntes D`Escritas tem o maior orçamento de sempre

Lusa31 Jan, 2019, 20:51 | Cultura

O também vereador da Cultura da autarquia poveira, entidade que promove este certame desde o ano 2000, partilhou que os custos na organização desta edição rondam 300 mil euros, numa verba que terá comparticipação do Turismo de Portugal.

"Sendo o ano em que queremos dar destaque à maior edição do Correntes, justifica-se termos o maior orçamento de sempre. Temos um apoio de 50 por cento do Turismo de Portugal, através das verbas da Zona de Jogo, e se gastarmos 150 mil euros, temos um apoio igual do Turismo de Portugal", explicou Luís Diamantino.

O autarca não considera que essa verba seja uma despesa, mas sim um investimento, afirmando que "apostar na Cultura como veículo de desenvolvimento do concelho e como forma de promoção turística da Póvoa de Varzim, inclusive além-fronteiras, tem sido uma aposta ganha".

Esta edição do Correntes d`Escritas, que se realiza de 16 a 27 de fevereiro, vai trazer à cidade nortenha 140 escritores, de 20 países de expressão ibérica, para uma série de acontecimentos em forma de debate, tertúlias, exposições, concertos e lançamentos de livros, no que já é considerado o maior evento literário em Portugal.

"Estamos a falar de um encontro que consegue juntar, numa sala, centenas de pessoas para ouvir falar de livros e literatura, o que não é normal em Portugal. É uma grande festa onde todos participam", vincou Luís Diamantino.

O autarca enalteceu a presença do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que estará na cerimónia de abertura no anúncio dos prémios literários, e do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que profere a conferência inaugural, destacando, também, algumas das iniciativas icónicas do certame.

"Continuámos a aposta na ida dos escritores às escolas, no envolvimento da cidade com a leitura de poesia nas lojas e nas ruas, e na organização da feira do livro, tudo para promover um contacto mais próximo entre o público e os escritores", sublinhou Luís Diamantino.

O vice-presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim retirou a vontade da autarquia realizar a candidatura ao estatuto de `Cidades Criativas da UNESCO`, lembrando que o "processo ainda não abriu, mas já está já ser preparado".

Entre a extensa lista de autores participantes nesta histórica edição do Correntes D`Escritas destacam-se um vencedor do prémio Cervantes, o nicaraguense Sergio Ramírez, três prémios Camões (Arménio Vieira, Germano Almeida e Hélia Correia) e cinco prémios literários Casino da Póvoa (Lídia Jorge, Ana Luísa Amaral, Manuel Jorge Marmelo, Juan Gabriel Vásquez, além de Hélia Correia).

O Cine-Teatro Garrett volta a ser o epicentro de toda a programação, mas os cerca de 500 lugares disponíveis da sala já começam ser poucos para tanta procura, levando a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim a pensar em outras alternativas já para as próximas edições.