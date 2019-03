44.º Portugal Fashion arranca na quinta-feira e faz 33 desfiles na Alfândega do Porto

Lusa11 Mar, 2019, 18:06 | Cultura

Em declarações à agência Lusa, fonte do Portugal Fashion (PF) avançou que nesta 44.ª edição uma das novidades era o "Portugal Kids FW powered by ModaPortugal", com dois desfiles que vão ocupar toda a manhã do último dia do evento de moda, 17 de março.

"O segmento `kidswear` vai assim integrar, pela primeira vez, o calendário oficial do evento, o que traduz a vontade do Portugal Fashion de abarcar o máximo de subsetores da fileira moda nacional", disse à Lusa fonte da organização.

Em outubro de 2018, a diretora-geral da Associação Nacional dos Jovens Empresários (ANJE), Paula Morais, avançava à Lusa que iria haver uma "passarela dedicada à moda criança e aos miúdos", com marcas e criadores de moda infantil.

O último dia termina com o desfile da dupla de criadores Marques`Almeida - que se estreou na edição anterior -, marcado para as 14:00, na Alfândega do Porto, seguido às 15:00 pela nova coleção outono-inverno 2019/2020 da `designer` Alexandra Moura, Carla Pontes (16:00). O `designer` David Catalán é o eleito para fechar o último dia da 44.ª edição do PF.

O arranque do primeiro dia da 44.ª edição está marcado para as 15:00, no espaço `Bloom` da Alfândega do Porto, uma plataforma dedicada aos estudantes e jovens criadores de moda, onde vão desfilar os trabalhos de alunos da Modatex, bem como vão ser apresentadas as coleções de Ashma Karki, Daniela Pereira, Mara Flora, Maria Meira, Rita Sá e Sofia Silva, num total de dez jovens designers.

O primeiro dia termina com desfiles do criador Hugo Costa (22:00) e da criadora Maria Gambina (23:00), que regressou aos desfiles em 2018 com a coleção primavera/verão 2019 batizada de "Construção", depois de cinco anos afastada das passarelas.

No segundo dia de PF, sexta-feira, 15 de março, o destaque vai para as novas coleções da próxima estação fria de três `designers` portugueses reconhecidos internacionalmente, com a noite a abrir com o desfile de Diogo Miranda (21.30), seguido por Luís Buchinho (22:30) e, a encerrar o alinhamento, Miguel Vieira (23:30), que já apresentou a sua nova coleção em janeiro em Milão (Itália).

O dia de sexta-feira abre as 15:00 com a nova coleção das jovens criadoras Inês Trocado e Sara Maia, que começaram no Bloom, seguindo-se a apresentação dos novos coordenados do Estelita Mendonça, criador que também começou no Espaço Bloom.

Pelas 17:00, está agendada a apresentação da marca Sophia Kah, da designer Ana Teixeira de Sousa, cuja família com tradição no sector têxtil é da zona de Felgueiras (Porto), e que conta com clientes do mundo artístico como a atriz Keira Knightley e as cantoras Nelly Furtado e Florence Welch.

Seguem-se os desfiles da `designer` Katty Xiomara e das marcas Pé de Chumbo e TM Teresa Martins.

No sábado, 16 de março, o dia é dedicado, principalmente, ao setor do calçado, com o desfile do criador Luís Onofre (23:30) a fechar a noite, depois de uma tarde dedicada às coleções das marcas Fly London, Lemon Jelly, Nobrand e Ambitious, entre outras.

O `designer` Nuno Baltazar abre o terceiro dia do PF, com o desfile marcado para as 14:00 e, pelas 16:00, é a vez de a criadora Susana Bettencourt mostrar os seus novos coordenados.

Além dos desfiles está igualmente previsto o `showroom Brand Up`, com vestuário, calçado, joalharia, ourivesaria, acessórios, marroquinaria e produtos `lifestyle`.

O Portugal Fashion -- um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) -- é financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020.