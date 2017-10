49.ª edição abre quinta-feira com sete dos 23 desfiles abertos à população

Lusa03 Out, 2017, 11:35 | Cultura

Os desfiles decorrem entre sexta-feira e domingo, mas a 49.ª edição arranca às 16:00 de quinta-feira, na Estufa Fria, no Parque Eduardo VII, com as "Fast Talks" (conversas rápidas sobre moda), de entrada livre e uma das várias iniciativas abertas à população.

De acordo com a organização da ModaLisboa, as `Fast Talks` "pretendem desta vez fazer cruzar a moda com a política, partilhando ideias e perspetivas com vários profissionais da indústria, críticos e artistas".

No debate, que será moderado pela criativa Joana Barrios, irão participar a editora da revista i-D Germany, Alexandra Bondi de Antoni, a especialista em `media` e moda Aurélia Vigouroux, o professor e diretor da Polimoda, Danilo Venturi, o `marketeer e diretor criativo`, Gonçalo Castel-Branco, e o consultor e jornalista Misha Pinkhasov.

A partir de sexta-feira, a ModaLisboa assenta arraiais no renovado Pavilhão Carlos Lopes, também no Parque Eduardo VII, dentro e fora do edifício. Isto porque sete dos 23 desfiles previstos irão realizar-se no jardim que circunda o Pavilhão.

Em edições anteriores já houve desfiles abertos à população, mas é a primeira vez que representam cerca de um terço do calendário.

O jardim acolhe na sexta-feira os desfiles das coleções de Patrick de Pádua e de Duarte, no sábado de Imauve + Carolina Machado, de David Ferreira e do coletivo Awaytomars, e, no domingo, da Morecco, de Nair Xavier com Diniz&Cruz e da Eureka.

Na 49.ª edição da ModaLisboa, que decorre sob o tema "Luz", serão ainda apresentadas as propostas para a primavera-verão do próximo ano dos participantes do concurso Sangue Novo (Alexandre Pereira, Carla Campos, Daniela Pereira, David Pereira, Federico Cina, Filipe Augusto, Ivan Almeida, Rita Afonso, Rita Carvalho e Rita Sá), de Kolovrat, de Valentim Quaresma, de Ricardo Preto (sexta-feira), de Nuno Gama, de Aleksadr Protic, da marca brasileira Cia.Marítima, de Ricardo Andrez, do francês Christophe Sauvat, de Dino Alves (sábado), de Olga Noronha, da angolana Nadir Tati, de Luís Carvalho, da Mustra e de Filipe Faísca (domingo), todos dentro do Pavilhão e acessíveis apenas por convite.

O protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Associação ModaLisboa, aprovado em janeiro de 2016 e que prevê a realização de seis edições (duas em 2016, duas em 2017 e duas em 2018), prevê que a associação promova "ações que garantam o acesso dos vários públicos a este evento e a outras iniciativas da ModaLisboa".

Além das `Fast Talks` e de sete desfiles, estará também aberto ao público o "Wonder Room", uma `pop-up store` (loja temporária), no qual participam 18 marcas e designers nacionais em áreas como artesanato, têxtil, joalharia, vestuário, acessórios e `lifestyle`. O "Wonder Room", que será ainda "palco de intervenção de alguns dos seus participantes", irá funcionar na sexta-feira, entre as 16:00 e as 22:00, no sábado, das 12:00 às 22:00, e, no domingo, entre as 12:00 e as 20:00.

O protocolo entre a Câmara de Lisboa e a Associação ModaLisboa prevê a cedência de espaços e contribuição de uma verba de 317.500 euros. Na última edição, que decorreu em março, o financiamento da autarquia foi, excecionalmente, de 377.500 euros. Aos 317.500 euros que tinham sido atribuídos nas últimas edições, a Câmara aprovou em fevereiro deste ano a transferência, "a título excecional e apenas no âmbito da 48.ª edição", de 60 mil euros para o projeto Global Fashion Exchange Lisboa.