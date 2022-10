4ª edição do Open Studios Faro arranca esta sexta-feira

Este ano, o programa sai das fronteiras físicas da cidade e alcança territórios rurais do concelho.O principal foco são as artes visuais , mas há velhos ofícios trabalhados com novos métodos e design criações em formato digital.O Open Studios tem a particularidade de permitir ao público, ver as obras, conhecer os artistas e em alguns casos até criar com as próprias mãos.Há todo um programa multidisciplinar que inclui palestras, workshops, sessões de cinema, e oficinas artísticas pensadas para toda a família.O encerramento desta 4ª edição ocorre no domingo, 23 de outubro, com um leilão de arte solidário, no Gimnásio Clube de Faro, com parte das receitas a reverter para a Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL).Daniela Garcia, da organização, entrevistada pelo jornalista Mário Antunes, explica este conceito de porta aberta às artes visuais.