53.ª edição nas antigas oficinas militares do Campo de Santa Clara

Lusa31 Jul, 2019, 18:10 | Cultura

"A ModaLisboa Collective, erguida em coorganização com a Câmara Municipal de Lisboa, vê a luz nas Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, no Campo de Santa Clara", refere a Associação ModaLisboa num comunicado hoje divulgado, no qual anuncia também as datas em que serão apresentadas as coleções para a primavera/verão 2020.

A primeira edição da ModaLisboa, em março de 1991, decorreu no Teatro São Luiz, embora haja registo de uma edição zero, em 1990, integrada nas Festas da Cidade.

Ao longo dos últimos 28 anos, o evento percorreu os mais variados espaços da capital e chegou a realizar-se em Cascais e, no mesmo concelho, no Estoril. Entre 2007 e 2009, a Cidadela de Cascais e o Casino Estoril receberam um total de cinco edições da ModaLisboa.

As últimas quatro edições (em março deste ano, em março e outubro do ano passado e em outubro de 2017) decorreram no Pavilhão Carlos Lopes e zonas circundantes, no Parque Eduardo VII.

Antes disso, a semana da moda de Lisboa passou por locais como o Museu de Marinha, a Gare Marítima de Alcântara, o Museu da Eletricidade, o Centro Cultural de Belém, o Museu da História Natural, o Pátio da Galé, o Armazém Terlis e o Mercado da Ribeira.

A 53.ª edição decorre de 10 a 13 de outubro, sob o tema Colletive, que "é um todo maior que a soma das suas partes, é um esforço coletivo que avança com alicerces na individualidade de cada criativo e que forma uma só força, uma só voz, uma voz mais alta".