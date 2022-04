64ª edição dos Grammys. Jon Batiste e Silk Sonic foram vencedores da noite

Foto: Mario Anzuoni - Reuters

O prémio de melhor álbum do ano nos Grammys foi para Jon Batiste com "We Are", uma produção inspirada no Movimento Black Lives Matter.

Olivia Rodrigo, com 19 anos, venceu o prémio revelação e ainda o de melhor atuação a solo, na categoria de música pop.



A canção do ano foi "Leave The Door Open", do projecto Silk Sonic, o dueto que junta Anderson Paak e Bruno Mars.