A arquitetura, a pandemia e as alterações climáticas

A pandemia está a ter impacto no trabalho dos arquitetos e na vida das cidades. Com a Covid 19 o acesso ao espaço é visto e vivido de outra forma.



No ​domínio publico, as transformações que estavam em curso com mais espaços verdes fazem cada vez mais parte do território.



A tendência é a de se libertar solo para jardins e praças, para zonas de descanso e fruição ao ar livre.



Com a pandemia, transformações que já estavam em curso, ligadas ao Ambiente ou ao Digital estão agora a ser aceleradas. É o que defende o arquiteto Gonçalo Byrne. Tem 80 anos, é um prestigiado arquiteto português com vários prémios internacionais e obras espalhadas pelo mundo. Atualmente é presidente da Ordem dos Arquitetos Portugueses.