A Arte de Dalí & A Música Contemporânea" em outubro em Lisboa

"A novidade chega a Lisboa a 09 de outubro! O Armazém 16, na zona de Marvila, recebe uma proposta cultural e artística inédia entre nós: `A Arte de Dali & a Música Contemporânea`", referem as promotoras Art for You e Soundsgood, num comunicado hoje divulgado.

As promotoras definem o espetáculo, que "convoca a si o universo das artes plásticas e da música contemporânea", como "uma experiência imersiva que une o universo da arte, luz, música e cor, através de uma viagem sensorial pelos três núcleos retratados na aclamada obra de Dante `A Divina Comédia`".

O "percurso expositivo" passa pelos três núcleos - Paraíso, Purgatório e Inferno -- e, em cada um destes, "são projetadas as obras deste irreverente, notável e inovador artista do século XX, Salvador Dalí".

A "viagem tripartida pelo Paraíso, Purgatório e Inferno", em que se divide "A Divina Comédia" de Dante Alighieri (1265-1321), vai contar com as atuações de Teresa Salgueiro, Tó Trips e Mão Morta, "que representam respetivamente cada um destes núcleos".

"A música surge aqui como o laço forte que une todas as artes que compõem este evento. Ela é uma linguagem universal, não importa o estilo ou ritmo, é transversal e um elo de ligação entre as pessoas", lê-se no comunicado.

As promotoras recordam que "Dante e Dalí cresceram influenciados pela dualidade entre o bem e o mal, o inferno e a divindade", tendo ambos sido "grandes pensadores dos seus séculos".

Os bilhetes para "Trilogia de Dante: A Arte de Dali & A Música Contemporânea" estarão à venda a partir de sábado, na plataforma Ticketline e "nos locais habituais".