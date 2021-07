A atualidade de "Antigona" é demonstrada por André Murraças no Teatro Romano

Com encenação, dramaturgia, cenografia e figurinos de André Murraças, a peça vai estar em cena de quarta-feira a 30 de julho, no Teatro Romano, após um convite que o Museu de Lisboa -- Teatro Romano fez ao ator e encenador, para que aí apresentasse este ano um texto clássico.

"Escolhi `Antígona`, porque me pareceu um texto que ainda hoje nos diz muito", disse André Murraças à agência Lusa, acrescentando que a peça de Sófocles, centrada numa mulher que desafia um sistema totalitário, convoca vários temas que continuam "bastante interessantes", nos dias de hoje.

A questão do poder absoluto, de alguém que diz que é todo o poder e a partir daí faz uma regência absoluta de uma cidade, bem como a preservação da liberdade individual são, para André Murraças, problemas com que as sociedades ainda se confrontam.

"Antígona", a tragédia, centra-se na protagonista e tem como pano de fundo a guerra em Tebas. Filha de Édipo e Jocasta, irmã de Isménia, Etéocles e Polinices, que se mataram um ao outro na guerra, Antígona insurge-se contra a ordem do totalitário Creonte, que governava Tebas, e que determinara que Polinices não tinha direito a ser sepultado.

Ao contrário do corpo de Etéocles, que receberia todo o cerimonial devido aos mortos e aos deuses, o corpo de Polinice devia ser largado no chão para que os cães e as aves de rapina o dilacerassem, servindo assim de exemplo a todos que pretendessem intentar contra o governo de Tebas.

Antígona não deixa, porém, que o corpo do irmão fique sem receber os rituais sagrados, afrontando assim Creonte, que acaba por a condenar à morte, assim como sua irmã Ismênia. Creonte acaba, todavia, por mandar libertar Antígona, mas esta mata-se.

A história de uma mulher que se opõe a um sistema totalitário e lhe faz frente foi, segundo André Murraças, outro dos fatores que o levou a escolher uma das três tragédias de Sófocles que ficaram conhecidas como "Trilogia de Tebas".

"Não deixa de ser curioso que, numa altura em que falamos de papéis de género, de movimentos `me too`, há uma protagonista feminina que vai contra o sistema patriarcal e masculino", observou André Murraças.

Apesar de se ter cingido ao texto de Sófocles, tal como o fez com o figurino e a cenografia, André Murraças tentou estabelecer algumas pontes entre o texto clássico e a atualidade.

"Vamos tentar espelhá-la também para os dias de hoje", referiu, acrescentando ter sido por isso que a determinada altura é dito na peça um poema de Judite Teixeira.

Poetisa quase esquecida da nossa história, Judite Teixeira foi um dos nomes do modernismo português, editora da revista Europa, autora de livros como "Castelo de Sombras", "Satânia" e "Decadência".

Perseguida no denominado escândalo da "Literatura de Sodoma", que também envolveu os escritores António Botto e Raul Leal, viu o seu livro de estreia, "Decadência", de 1922/1923, ser apreendido, na sequência da polémica criada pela Liga de Ação dos Estudantes de Lisboa. Este grupo, que viria a fornecer alguns dos mais ferverosos apoiantes da ditadura do Estado Novo, decidiu que os poemas de Judite Teixeira eram imorais, tendo queimado as suas obras, assim como livros de Botto e Leal.

"Uma mulher que fez frente ao sistema patriarcal e totalitário e que, por causa disso, foi apagada da história", disse André Murraças, sublinhando que Judite Teixeira desapareceu completamente de cena, após a destruição das obras que escrevera.

Para André Murraças, a tragédia de Sófocles que agora põe em cena nas ruínas do Teatro Romano, em Lisboa, tem "dois pontos de vista interessantes".

O primeiro deve-se ao facto de o dramaturgo grego ter sido dos primeiros na dramaturgia clássica a dar voz às mulheres e, o segundo, por, apesar de apresentar ao público um tirano horrível (Creonte), confere a esta personagem um "grande humanismo" já que o faz arrepender-se no final.

"É melhor que os tiranos se arrependam de todo o mal que estão a fazer, porque as consequências são para eles também". Esta é uma das falas da peça, e André Murraças sublinha a importância e pertinência sempre atuais.

A interpretar "Antígona" estão Cláudio de Castro, João Duarte Costa, Leonardo Proganó, Vítor Alves da Silva e Vítor Silva Costa.

A peça fica em cena até 30 de julho, com representações de terça a sexta-feira, às 21:00.