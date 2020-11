"A Cidade de Vapor", novo livro de Ruíz Zafón publicado cinco meses após a sua morte

Está nas bancas o novo livro do escritor espanhol Carlos Ruíz Zafón. Chama-se "A Cidade do Vapor", é publicada cinco meses depois da morte do autor e reúne onze contos. A correspondente da RTP em Espanha conversou com o editor de Zafón, percorrendo a Barcelona que o escritor imortalizou.