A dança de Paulo Ribeiro, o cinema e um dueto para Maçã e Ovo no palco do CCB

Lusa 11 Mai, 2017, 07:50 | Cultura

A coreografia conjuga os movimentos dos bailarinos com imagens de filmes em projeção, que vão do universo do espanhol Bigas Luna ao britânico Alfred Hitchcock ou ao russo Nikita Mikhalkov, passando pelos franceses François Truffaut e Leo Carax, enquanto a música conta com versões de David Byrne e Kraftwerk, pelo Quarteto Balanescu, e de "Ne me quite pas", de Jacques Brel, por Barbara e Nina Simone.

"Não ilustramos um filme. Dialogamos com imagens, imagens com passado mas com futuro incerto. Imagens que se vão habitando de gente, de vivências, de histórias suspensas", escreve Paulo Ribeiro, na apresentação do espetáculo.

O coerógrafo assina igualmente o espaço cénico do bailado, que conta com interpretação dos bailarinos Ana Jezabel e João Cardoso, figurinos de José António Tenente e seleção de filmes do Cine Clube de Viseu.

A respeito da composição, o responsável do Cine Clube de Viseu, Rodrigo Francisco, fala da possibilidade de combinar o cinema "com a dança, sem a assistir ou a ela se opor, questionando a representação do espaço, corpo, movimento".

Essa possibilidade dirigiu a escolha dos filmes, "sem constrangimentos de género, época ou técnica, que agora se conjuga, de formas muito maleáveis, com o trabalho de Paulo Ribeiro: a começar por filmes com um vínculo inexorável à paisagem física, como `Jamón, Jamón` (B. Luna, 1992), `North by Northwest` (A. Hitchcock, 1959) e, ainda segundo a ordem de entrada, `Urga -- espaço sem fim` (N. Mikhalkov, 1991), com a nossa maçã e ovo na estepe".

"Talvez não haja outra oportunidade, tão cedo, para reunir tão habilmente um conjunto de iconoclastas", conclui Rodrigo Francisco, no texto de apresentação do bailado, referindo-se aos cineastas e a Paulo Ribeiro, atual diretor da Companhia Nacional de Bailado.

"Ceci n`est pas un film - Dueto para Maçã e Ovo" teve estreia no Teatro Viriato, em Viseu, em 2016, e foi apresentado este ano, em digressão, no Teatro Virgínia de Torres Novas, em março, no Convento São Francisco, em Coimbra, em abril, e no Festival Dias da Dança, no Porto, no passado fim de semana.

O bailado chega a Lisboa, ao CCB, onde será apresentado no Pequeno Auditório, hoje e sexta-feira, a partir das 21:00.

"Ceci n`est pas un film - Dueto para Maçã e Ovo" tem etapa prevista no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, para os próximos dias 23 e 24 de junho.