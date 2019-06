A Escola de Mulheres sobrevive quase há 25 anos no "sufoco" financeiro

Lusa06 Jun, 2019, 18:40 | Cultura

A Escola de Mulheres, cujo nome se inspira na peça de Molière "L`école des femmes", foi criada em 1995, em Lisboa, por um conjunto de mulheres de gerações diferentes e experiências diversas, mas com o sentimento comum - a consciência - do papel de subalternidade a que a mulher tem sido reduzida no teatro português.

Com este projeto, cuja direção artística está a cargo de Fernanda Lapa e Marta Lapa, pretende-se privilegiar a criação e o trabalho feminino no teatro e promover e divulgar uma nova dramaturgia de temática e escrita femininas, tanto nacional, como estrangeira.

No entanto, e apesar de existir já há quase um quarto de século, as dificuldades financeiras sempre persistiram, mantendo a companhia a trabalhar sempre no limite, apesar de terem garantido financiamento, disse à Lusa Fernanda Lapa.

"Nós, devido à nossa longevidade, temos tido apoio quadrienal, mas estamos na cauda dos apoios quadrienais, somos a companhia menos apoiada dos quadrienais, temos enormes dificuldades, mas vamos fazendo o que é possível", afirmou.

"Tem sido duro, muito duro, sentimos que as entidades públicas, os júris, nos têm maltratado ao longo dos anos", acrescentou.

Para ilustrar a situação que a companhia vive, Fernanda Lapa conta que continua "a não ganhar um tostão" do trabalho que desenvolve na companhia, assim como não é possível ter um elenco fixo.

"As despesas com a manutenção do aluguer da sala, dos equipamentos, do seguro, do ordenado do produtor, dos contabilistas, enfim, as mil coisas que não se tem ideia mas que uma companhia tem que ter, esgota-nos quase todo o apoio, portanto resta-nos muito pouco para as produções, é um sufoco, esperemos que nos próximos concursos nos façam justiça", afirmou.

Apesar das "mil dificuldades", Fernanda Lapa garante que A Escola de Mulheres continua a "querer fazer um trabalho rigoroso, criativo e sério", que é o que lhes "dá prazer", isso "e o reconhecimento do público".

Nesse contexto, adiantou que no próximo ano vão apresentar "duas grandes peças", a primeira das quais é uma estreia, em janeiro, na sala grande do São Luiz, porque "este espetáculo merece uma sala grande", que é "Sem Flores nem Coroas", de Orlando da Costa, um texto "que nunca foi representado".

"Tenho a maior pena, porque era muito amiga dele, e resolvi fazer o `Sem flores nem coroas` que é também um tema que nunca foi abordado nos palcos portugueses e que, aliás, é muito esquecido, que foi o princípio do fim do império colonial: quando Goa, Damão e Diu foi anexado pela união indiana. Passa-se durante as 36 horas em que houve a invasão das tropas da Índia e a anexação de Goa, Damão e Diu", contou a diretora artística à Lusa.

A outra peça a ser estreada prende-se com o centenário do nascimento de Bernardo Santareno, que se assinala no próximo ano.

Trata-se da peça "O Pecado de João Agonia", da autoria do dramaturgo, uma obra de 1960 em que é abordada a homossexualidade e a repressão social, que se estreará no Teatro da Trindade, numa coprodução com esta sala de espetáculos.