"A Fantástica Viagem de Marona" de Anca Damian vence Grande Prémio Monstra 2020

A longa-metragem "A Fantástica Viagem de Marona", da realizadora romena Anca Damian, venceu o Grande Prémio do Festival de Cinema de Animação de Lisboa. Esta animação é uma produção conjunta da Roménia, França e Bélgica e conquistou, também, o prémio de Melhor Banda Sonora, pela música composta por Pablo Pico.



Cadelinha Marona, a protagonista do filme "A Fantástica Viagem de Marona"



A animação espanhola "Buñuel no Labirinto das Tartarugas" recebeu o Prémio Especial do Júri."As Andorinhas de Cabul" inspirado no livro de Yasmina Khadra conquistou uma Menção Especial.O Festival de Animação Monstra, em Lisboa regressa no próximo ano e vai decorrer entre os dias 10 e 21 de março.A jornalista Margarida Vaz apresenta o palmarés da Monstra 2020.