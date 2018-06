A guitarra de Pat Metheny soa por quatro vezes em Portugal

RTP27 Jun, 2018, 12:17 / atualizado em 27 Jun, 2018, 12:33 | Cultura

Figueira da Foz, Lisboa, Castelo Branco e Porto foram as cidades escolhidas para integrara a digressão mundial do músico norte-americano. Os concertos revisitarão todo o trabalho musical do guitarrista, que contará com o acompanhamento de Antonio Sánchez (bateria) Linda Oh (contrabaixo) e Gwilym Simcock (piano).Os preços dos bilhetes variam entre os 32 e os 58 euros.





No dia 28 de junho o concerto terá lugar no Centro de Artes e Espetáculos, na Figueira da Foz. Segue-se o Altice Arena, em Lisboa, a 29 de junho, e o Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco, no dia 30 de junho.



O Coliseu do Porto será o último palco português a receber o músico, no dia 1 de julho.



Após passar por Portugal, a tour segue para países como Espanha, França, Itália e Alemanha, terminando em Los Angeles a 26 de outubro.







Metheny entrou no DownBeat Hall of Fame em 2013, figurando ao lado de guitarristas como Django Reinhardt, Charlie Christian e Wes Montgomery. De acordo com a biografia publicada no seu site, Metheny começou por tocar trompete, aos oito anos, tendo trocado o instrumento pela guitarra aos 12 anos.



Aos 18 anos já dava aulas na Universidade de Miami e aos 19 tornou-se o professor mais jovem da Berklee College of Music. O seu trabalho inclui composições para guitarra a solo, pequenos ensembles, instrumentos elétricos e acústicos e grandes orquestras e peças de ballet.