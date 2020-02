"A Luta pelos Direitos e Integração dos Sobreviventes de AVC" venceu prémio de jornalismo

A RTP volta a ser distinguida com um prémio de jornalismo. A reportagem "A Luta pelos Direitos e Integração dos Sobreviventes de AVC", da jornalista Paula Rebelo venceu o prémio da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral.