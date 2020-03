"A menor língua do mundo" estreia no Dona Maria II

"A menor língua no mundo" mostra a possibilidade de, até ao final do século, o planeta perder metade das línguas existentes.



Os dois responsáveis pelo espetáculo explicam o que o público terá oportunidade de assistir.



O espetáculo é uma produção Do festival Materiais Diversos de Minde com a colaboração dos teatros nacionais S. João (Porto) e D. Maria II (Lisboa). E fica em cena até dia 15 de março.